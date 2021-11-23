假難民租霸無意遷離　二房東斥ISS社署「扯貓尾」

東網昨日(22日)獨家踢爆有假難民租霸，「爆鎖」非法進入單位居住及在內胡亂駁電使用，隨時引發火警，租客「一鑊熟」，事件曝光後，苦主「二房東」沒有收到涉代假難民交租的組織及社署聯絡，商討解決事件，她炮轟有關組織及社署「扯貓尾」，稍後去信特首辦要求正視假難民禍害。

「二房東」蘇女士承包的波斯富街舊樓單位，改建成劏房後，經香港國際社會服務社(ISS)介紹下出租予假難民居住，並代為直接向她付租，惟自7月起，一直沒有向她付租，理由是她行使假文件，惟假難民一直「賴死唔走」，而大業主亦要求她交還單位及清場，至今，1名俄籍假難民仍在單位內，其餘人士習慣在夜晚才會偷偷潛入房間，估計他們均沒有搬離意思。

報道刊登後，ISS及社署均沒有主動聯絡，她斥雙方沒有正視假難民租霸，更有「扯貓尾」之嫌，互相推卸責任，她又斥假難民耗用公帑，為社會帶來治安問題，她稍後會將事件及有關租約文件去信特首辦陳情，要求處理及解決假難民禍害。

ISS發言人回覆東網，強調因發現與蘇女士之間的合約出現異常，基於警方及經法律意見後，才停止發放有關租金，加上蘇女士已就欠租入稟法庭，故不作評論。至於協助遷走仍在上址居住的聲請者，發言人指曾經作出協助，惟有關人士對搬走有意見，故一直未能成事，正盡力加快協助他們遷出。

東網已向社署查詢，正待回覆。