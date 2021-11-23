都會大學下學年將辦2新課程　 綜合檢測和認證課程獲資助

前身為香港公開大學的香港都會大學，今日(23日)分享該校的最新發展。該校科技學院下學年將開辦2項新學士學位課程，包括綜合檢測和認證榮譽應用理學士及科學榮譽理學士，前者獲納入指定專業/界別課程資助計劃(SSSDP)。

教育局在去年12月推出應用學位課程先導計劃，並挑選了4個學位課程參與，以培育有相關業界人才，而他們對人力資源有較高需求，當中包括當時為公大的檢測和認證榮譽工學士課程，而該校修改課程結構和內容後，將現有課程發展成綜合檢測和認證榮譽應用理學士。

文憑試(DSE)生可經由大學聯合招生辦法(JUPAS)報讀，一經取錄可獲約7萬多港元的學費資助，學生須付餘下的3萬多港元學費。都大科技學院科學學系系主任李宏發指，幾乎所有與日常生活所有相關的事物都要做檢測，因此學生會學到與電、物理、微生物及機械的理論及測試，他們更有橫跨4個學期的實習，冀令他們不會與業界脫節。

至於科學(STEM)榮譽理學士則培育STEM方面的通才。科技學院院長王富利指，經常有業界人士反映人力資源不足，望學界不止培育某一專長的人才，而是STEM方面的通才。

經JUPAS入讀上述2個學士學位，DSE考生成績須達3322門檻，未有要求選修科目及毋須面試。