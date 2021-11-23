防疫措施維持2周　政府預告安心出行12.9起擴至食肆等場所

新冠肺炎疫情持續，為保障市民健康，同時為恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，政府今日(23日)宣布，將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至下月8日為止。港府表示，在疫情持續穩定的大前提下，因應郵輪「海遊」運作漸趨暢順，並考慮到郵輪運作須遵守的一系列嚴謹衞生防疫措施，由下周三(12月1日)起，郵輪的人數上限將由現時通常可容納人數上限的50%調整至通常可容納人數上限的75%。

此外，為提高確診個案暴露風險的追蹤及檢測效率和準確度，應對傳染力更強更快的變異病毒株，增強疫情防控能力以保障市民大眾安全，由12月9日(即再下一輪社交距離措施的生效日期)起，使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》規管的場所。

屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼。該輪的社交距離措施將會更新，以包括相關要求。