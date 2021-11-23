陳仲衡及李慶年法官曾審黑暴案 今收可疑信件 傳內有肉狀物體

今午(23日)2時許，金鐘高等法院大樓收到可疑信件，職員立即通知警方到場調查。及至4時許，灣仔區域法院亦收到可疑信，據悉，數名職員自行疏散。警方接報趕至，爆炸品處理課(EOD)亦奉召到場調查，暫未有受傷報告。

消息指，兩封信的收件人分別為高等法院原訟法庭暫委法官陳仲衡，以及區域法院法官李慶年，2法官曾審理涉及黑暴的案件。據悉，2封可疑信件內均有疑似肉狀物體，警方將取出及化驗。

前年7月28日，中環遮打花園一個有不反對通知書的集會開始不久就演化成警民衝突，當晚有24人在中上環被捕並被控參與暴動，其中1人早前已承認暴動罪，另23人不認罪，案件在本年7月已完成結案陳詞，法官陳仲衡考慮終審法院在上月處理有關共同犯罪原則的上訴，將案押後至今個月13日裁決，其中20名被告被裁定所有罪名成立，另3人脫罪當庭釋放。

另外，警方前年搜查大角咀一個單位，在單位內搜獲黑火藥、鋁熱劑等爆炸品，同時檢獲多枚汽油彈，及可用來投擲汽油彈的空中無人機。涉案單位之租客及一名男學生在區院承認串謀製造爆炸品等罪，法官李慶年於今年9月16日判刑時指，涉案單位形同小型軍火庫，犯罪意圖及目的帶有恐怖主義成分，且使用高端科技䇿劃暴力罪行，最終租客被判囚48個月，而角色較次要的男學生被判囚31個月。

翻查資料，法官及司法人員受恐嚇事件近期頻頻發生。上周二(16日)西九龍裁判法院及沙田裁判法院亦收到可疑粉末信件，兩封信件分別針對暫委法官張潔宜及裁判官彭亮廷，張潔宜更於本月11日收到同類型信件。