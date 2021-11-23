澳洲Coffin Bay產即食生蠔疑受病原體污染　食安中心令停售

一款出產自澳洲Coffin Bay的進口即食Pacific生蠔，因懷疑受到副溶血性弧菌污染而進行回收，食物環境衞生署食物安全中心今日(23日)表示，已即時指示業界暫停所有來自Coffin Bay養殖區的即食生蠔進口及在港出售。食安中心會通知澳洲當局，亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動調查仍然繼續。

食安中心得悉澳洲新西蘭食品標準管理局的公布上述產品需要回收後，隨即進行調查及聯絡本地主要進口商跟進。而根據國際食品安全當局網絡提供的資料，食安中心初步調查發現2個進口商，環球海產有限公司及毅行海產有限公司，均曾進口受影響產品到港，有關進口商已遵從指示停售、下架及回收有關產品，並分銷情況正待追查。

根據南澳洲政府主要農業及鄉鎮部的資料，Coffin Bay養殖區共包括四個採集區，分別為Port Douglas採集區、Mt Dutton Bay採集區、Kellidie Bay West採集區及Kellidie Bay East採集區。

由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，例如副溶血性弧菌，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。