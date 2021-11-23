政Whats噏：黃浩銘獄中跑步減肥　自爆似屋邨阿伯鍾意睇人捉棋

失去自由嘅鐵窗生涯好難過，所以好多囚犯都好着重每日嘅「放風」時間，有啲人鍾意趁機做運動，而正喺監獄服刑嘅社民連前主席黃浩銘都一樣，佢話自己大多係跑步，尤其依家最迫切係減肥喎，仲自爆好似啲屋邨阿伯咁，鍾意睇人捉棋。

黃浩銘因被控前年10‧20組織及參與未經批准集結罪，早前被判囚14個月。佢近日喺社交平台貼出佢喺10月底寫嘅獄中信，當中提及監獄內嘅活動，話獄中嘅康樂活動唔多，足球、排球、籃球同康樂棋等等，佢都唔好，只係鍾意跑步，話有助減肥，仲話雖然只係一直圍圈跑，而佢家住沙田，景色真唔似得佢過往跑開嘅城門河呀。

唔單止跑步，佢仲好鍾意睇人捉象棋，形容自己好似屋邨阿伯咁，經常攞住杯水喺旁觀，有時忍不住先會落場，尤其係一啲「殘局」。佢話有日越南囚友研究棋局又邀佢試試，但經過幾個回合就敗陣。佢自言已試過好幾個唔同嘅走法，但最後都係失敗收場，由於幾個腦袋都鬥唔過一個布局者，最後佢太心急，多番請求「仙人」指路先可「破局」。

跟住佢強調自己唔係任由擺布嘅棋子，仲將「殘局」引伸為現時嘅政局，仲話「殘局」唔會完全冇致勝之路，最後又再重申「殘局」唔係「死局」，睇起嚟似勝利卻慘敗，看似無路反而係柳暗花明又一村，唔係窮途末路，只係仍未搵到出適合嘅路徑。佢冇提及係乜嘢路徑，睇嚟佢都未諗到點行落去？