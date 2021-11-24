西環受傷倉鼠棄寵物店外　警追查狠心之徒

西環發生受傷倉鼠遭遺棄事件！昨日(23日)下午時分，第三街一間寵物店的店主，發現有人將一個放有倉鼠的寵物籠棄置在其店舖外，店主經初步觀察，發現倉鼠眼部受傷，懷疑被撞造成；經獸醫檢查，發現牠除了眼部有傷，肺部「花曬」、子宮出膿，情況嚴重，店主聞言認為不排除事件涉及虐待動物成分，遂報案求助。

警方於昨日傍晚6時22分接獲第三街一間店舖的女負責人報案，得悉有人將一隻倉鼠連同寵物籠放置在店舖對開，其後發現該隻倉鼠眼受傷，遂將該隻倉鼠帶往獸醫診所治理。警員到場經初步調查，將案件列「求警調查」，交由西區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

發現遭棄養倉鼠的寵物店店主，對事件感憤怒，並於其社交媒體專頁上怒斥棄養人士：「唔該冇責任心嘅都唔好再養動物！」她亦透露當時正外出買下午茶，詎料見到店外放有個倉鼠籠，時值天寒地凍，籠內連保暖屋亦欠奉！

與此同時，店主亦觀察到籠內該隻倉鼠呼吸急促、一邊眼睛疑似「撞親」。她不值棄養者所為，並狠批：「決定養佢，係你嘅個人選擇，但佢冇得揀一個有冇責任心嘅主人呀！由你選擇養佢開始，原來已經係害左佢，因為當佢有事，你只係想放棄佢！我地已經同佢去到獸醫診所。我地唔係幫你、係幫呢個無辜嘅小朋友！」

店主其後更新倉鼠情況，表示：「醫生話個肺花曬，子宮出膿，子宮附近有腫瘤，眼睛有機會因大力鍊(捏)/肺部問題/跌親引致，呼吸急促有可能關肺/眼仔太痛事。由於肺太花或有肺炎嘅關係唔適宜麻醉，剩係可以開藥同營養野(嘢)再觀察。醫生話有可能急速惡化，要試左啲藥再睇情況..」此外，不少網民留言斥罵棄養者狠心行為：「次次都係打風或最凍先嚟棄養......」