學生宿舍地盤驚現3神秘洞穴　科大3D打印抽取隧道保育

今年5月，香港科技大學一個正在施工的學生宿舍地盤，驚現3個神秘洞穴，疑為地下隧道。科大今日(23日)向學生發信指，經過仔細研究後，決定只抽取部分隧道作保育，並會以3D打印技術來記錄隧道，預料可於本月底開始進行相關工作。至於作保育的隧道未來則會移到校園内作展示。東網正就此事向古蹟辦查詢。

科技大學李兆基商學大樓附近山坡年初正進行學生宿舍建造工程，但因應施工期間於工地發現3個不明洞穴入口而暫停工程。當時現場可見，洞穴入口僅容1人彎身進入，並由專家懷疑洞穴為二戰時期遺留的軍事遺跡。科大於信中指，3個洞穴約深3米至8米，如不謹慎處理，會有倒塌危機。該校續稱，在與大學的土木工程系及1間專業公司探討不同保育隧道的可行方法後，決定只抽取隧道一部分作保育，並會以3D打印技術來記錄隧道。

科大續表示，校內土木工程系和電腦科學學科相關的學生都會獲邀參加，並在教職員的監督下對隧道進行掃描和數碼化工作。

古蹟辦回覆指，根據研究，科大發現的隧道為手鑿隧道，外牆粗糙，內部沒有加固，相信是日軍於日佔時期興建。由於科大需要於隧道原址興建學生宿舍以應付宿位的需求，加上隧道的現況未如理想，在考慮施工和大學人員的安全、學生宿舍殷切的需求和文物保育的需要後，科大建議能平衡各方面的方案，包括為該三段隧道進行電子記錄(digital preservation) (包括三維雷射掃描等)、切割部份隧道並將它保存，以便日後移至校園內其他地方作展示、全程記錄切割及遷移部份隧道的過程，以及以三維打印機製做隧道模型(3D model) 。

古蹟辦又指原則上同意科大的建議方案平衡了文物保育和發展，並會在工程期間，繼續與科大聯絡，按實地情況及施工可行性爭取能切割和遷移更大幅度的隧道，作日後展示。