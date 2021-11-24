公共交通逼爆恐釀防疫缺口　專家籲追蹤搭車紀錄精準防控

食物及衞生局公布更廣泛應用「安心出行」的新安排，12月9日起要求全港食肆的食客強制掃碼。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，除了食肆外，公共交通工具亦是高危場所，建議利用八達通或其他科技，追蹤市民乘搭巴士或港鐵。

梁子超表示，現時本港的大部分高危場所已要求使用「安心出行」，以便市民了解自己的健康風險。但梁指公共交通工具亦是高危場所，認為當局需要考慮記錄市民乘搭的交通工具資料。他解釋公共交通工具環境擠迫又人流密集，容易構成空氣傳播。他又指，即使乘客均戴上口罩，亦難免病毒從口罩與面部的罅隙中漏出，尤其是Delta變種病毒，他舉例指上月澳門曾有新冠肺炎患者乘坐巴士後，懷疑將病毒傳播給其他乘客，形成群組感染。

他建議，可透過八達通追蹤乘搭巴士紀錄，但港鐵則較難追蹤，因為乘客可在站內游走，或選乘不同車廂，建議當局考慮使用科技自動記錄行蹤，包括使用藍牙技術，偵測乘客身處的車廂卡數，當有人確診時，可識別高危人士，減少不必要的檢測人數，做到「精準防控」。他又指，可向部分有需要的人士提供特殊服務，例如提供代碼等，方便他們乘車又能登記身處的車廂位置。