東方日報A1：弱勢無安心出行　基本生活也頭痕

為爭取中港有條件免檢疫通關，港府逐步收緊本地防疫措施。政府宣布，由下月9日起，市民進入全港約1.6萬間食肆、美容院、健身中心及戲院等場所時，必須強制掃描安心出行，嚴禁再以「填紙仔」作替代。飲食業憂慮新措施影響生意，促盡早放寬食肆營業時間、縮窄座位間距等限制。有基層及弱勢團體批評，視障人士、基層長者及無家者礙於無智能電話或操作困難未能使用安心出行，日後連外出用膳、日常基本生活均受剝削，促當局豁免限制。當局指，未來兩周將與業界溝通，以確保措施順利落實。

現行社交距離措施原定今日屆滿，政府昨日刊憲延續至下月8日，大部分防疫措施維持不變。唯獨是郵輪「公海遊」運作漸趨暢順而獲放寬，由下月1日起，郵輪人數上限將由現時「半滿」調整至可容納人數上限的75%。

政府同時預告，下一輪防疫措施於下月9日生效時，將擴展使用安心出行至所有規管場所。屆時，市民進出全港所有食肆、酒吧、戲院、健身中心、卡拉OK等16類場所，均須掃描安心出行，不准再「填紙仔」。

政府昨暫未交代相關細節及要求，僅指新安排可提高確診個案暴露風險的追蹤及檢測效率和準確度，增強疫情防控能力。當局未來兩周將與有關業界聯繫溝通，以確保有關措施順利落實；繼續檢視及推展可進一步提升整體接種率的措施，包括擴展「疫苗氣泡」適用範圍的可行性。

防疫措施朝令夕改，玩殘百姓早有先例。去年7月，政府曾勒令食肆全日禁堂食，令打工仔被迫冒雨在街頭跪地開餐，民怨沸騰下有關措施實施僅日多後終撤回。近至本月初，政府亦強迫市民進出公共街市等政府大樓時須用安心出行，措施被批擾民，成效存疑。個別街市把關不善，市民自出自入淪為防疫漏洞。

餐飲聯業協會會長黃家和稱，食肆員工現時難主動查核食客「填紙仔」資料的真確性，一旦當局巡查時發現虛假資料，食肆須承擔法律責任。他認為，新安排雖然方便，但擔心生意或受影響，建議當局容許食肆延長營業時間，縮窄座位之間距離。

社區組織協會副主任施麗珊擔心，本港仍有不少露宿者、長者及貧窮市民無智能電話。政府硬推安心出行恐對貧苦基層造成極大困擾，等如被逼入牆角。她續指，「飯不能不食，基層無法堂食，肯定焗住食外賣」。去年打工仔戶外席地「扒飯盒」的亂象或會重臨。此外，食肆午市繁忙時間若同時處理大量外賣，恐影響送餐時間，清潔、勞動工人午膳時間有限，勢必「趕頭趕命」。

香港失明人協進會會長黃俊恒指，視障人士使用安心出行時遇有不少困難，除了下載程式，更難以在食肆或處所尋找並掃描二維碼，建議食肆可增設點字或凸出的標示。他擔心下輪安排，或影響視障人士外出意欲，促請當局豁免他們使用安心出行，建議政府容許透過出示殘疾人士登記證，讓視障人士找相熟朋友預先填寫固定格式的表格，用餐前提交予食肆職員。

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