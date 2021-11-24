強制嘟碼飲食業首當其衝　黃傑龍：個別群組無豁免將成國際笑話

為爭取中港有條件免檢疫通關，港府進一步收緊本地防疫措施，昨(23日)宣布由下月9日起，市民進入全港約1.6萬間食肆、美容院、健身中心及戲院等場所時，必須強制掃描安心出行，嚴禁再以「填紙仔」作替代。稻苗學會會長黃傑龍今早(24日)在電台節目表示，暫時難以估計市民的反應，但肯定新安排會影響食肆生意，期望當局願意放寬營業時間及座位之間距離的限制，以彌補損失，又認為今次收緊防疫限制是為通關而非抗疫。

黃表示，新安排會對現時A類食肆影響較大，相關食肆要申請安心出行二維碼，同時亦要培訓員工如何處理，需時適應。對於政府仍未有提及特別群組，例如長者、兒童等有豁免安排，他認為落實時會有豁免安排，舉例如果一家人吃飯， 當中1、2歲的幼童如果都要安心出行，只會成為國際笑話。

香港健體專業人員總會會長王曉山則表示，目前大部分健身中心顧客都已習慣使用安心出行，相信新措施對業界影響不大，他亦會向當局爭取放寬營運限制，包括增加可容納人數上限等。