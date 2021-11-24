兩法官收肉信曝光　發件人疑為流亡台灣港人

近日接連發生信件恐嚇法官案，其中金鐘高等法院大樓及灣仔區域法院昨日(23日)先後收到4封內藏肉塊的可疑信，分別針對高院原訟法庭暫委法官陳仲衡及區域法院法官李慶年。消息指肉信由台灣寄來，發件人是自稱流亡台灣人士，他更在Telegram頻道公開信件及肉塊圖片，惟因他身處台灣，港台兩地未有移交疑犯協議，當局暫未有進一步行動。

一名自稱「何歡喜—流亡台灣日常6.0」的人士，在本港法官先後收可疑肉信後，公然在Telegram頻道上載相關信件相片，可見信上寫有「HOR FOON-HAY IS WATCHING YOU(何歡喜正看着你)」的英文字條，更有一塊生肉，Telegram更留言寫上：「65折過期牛肉係咪特別野(惹)味？」

翻查該頻道發布的信息，該人士疑為流亡台灣的黑暴成員，並疑與上周三(17日)寄往西九龍及沙田裁判法院、針對暫委法官張潔宜及裁判官彭亮廷的恐嚇信有關，相關人士聲稱該批信件內放有哥士的，致當時法院內傳出異味。該頻道持有人亦聲稱曾投寄恐嚇信至香港再出發共同發起人高松傑等人。

律政司昨日就連串恐嚇法官案件發聲明，指恐嚇法官和司法人員是卑鄙低劣的行為，令人髮指。這些可恥行徑最近有變本加厲的迹象，特區政府嚴正譴責，更絕不姑息這種違法亂紀和損害法治的惡行。

然而，若涉案人士身處台灣，本地執法部門難以將他繩之於法，因港台兩地未有簽訂移交疑犯協議，令疑犯可以利用中港台三地法律漏洞得以逍遙法外。