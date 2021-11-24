寶馬撞翻私家車不顧而去　警拘2男1女涉非法賽車等

吐露港公路本周日(21日)發生交通意外，一輛私家車沿路往上水方向行駛期間，在白石角雲匯對開被尾隨汽車撞翻，車上6人分別手腳及腰受傷送院，惟涉事汽車事後逃逸，遺下一個帶車牌泵把。警方調查後，發現事前懷疑有人正進行非法賽車，遂將案交由新界北總區重案組跟進，並成功拘捕2男1女(28至46歲)。

新界北總區重案組總督察關駿軒指，事發當日凌晨1時20分，當時數輛私家車無視路面狀況及其他行駛中的車輛，以高速穿梭不同行車線，又以極短距離下切線，結果導致意外。惟涉事男司機事後並無停車及報警求助，反與其他涉嫌非法賽車車輛高速離開現場，並將車駛入大埔墟停泊路旁。

事後另一輛接應車輛到場將男司機接走，並召拖車將涉事私家車拖走，警方經追查後，於周一(22日)突擊搜查位於文錦渡的一個車場，發現涉事私家車及懷疑接應車輛，在場拘捕車場男東主及接應車女司機，而該名涉事男司機亦於同日下午落網。三人分別涉嫌「非法賽車」、「交通意外不顧而去」及「妨礙司法公正」被捕，警方不排除於今日(24日)正式作出起訴，並將全力追查其餘參與非法賽車的司機，呼籲市民及目擊者提供消息。