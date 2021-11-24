私隱公署接49宗「填紙仔」投訴　憂資料外洩　15宗成立均為食肆

為增加有利通關條件，港府昨（23日）宣布由下月9日起，市民進入全港食肆、美容院、健身中心及戲院等場所時，必須強制掃描安心出行，嚴禁再以「填紙仔」作替代。個人資料私隱專員公署今（24日）發稿表示，至今接49宗有關「填紙仔」的投訴，其中38宗已完成調查，其中有15宗個案投訴成立，全部皆與食肆「填紙仔」的資料保安情況有關。

公署表示，由去年11月16日政府推出「安心出行」至昨日，共接獲49宗「填紙仔」投訴，涉及31間食肆及18間其他處所（包括商業大廈、診所、私人會所、康樂場地等）。至於投訴成立的15宗個案，公署已發出通知，要求採取措施保障顧客資料。

此外，私隱公署同期亦接獲2宗有關「安心出行」的投訴，涉及投訴者擔心程式會洩露其出行紀錄及擔心程式的存取資料權限過多，經調查後2宗投訴均不成立，即無證據顯示「安心出行」有任何位置追蹤功能，其存取資料權限亦是按程式實際操作上所需要。

私隱專員鍾麗玲表示，從保障個人資料私隱的角度來看，「安心出行」將資料儲存在用戶自己的手機，較「填紙仔」方式好。