阿斯利康疫苗今年全球供應量料達20億劑　包括發展中國家

阿斯利康全球執行副總裁、國際業務及中國總裁王磊今日(24日)於亞洲醫療健康高峰論壇透露，去年4月與英國牛津大學合作研發新冠疫苗，目前已向超過170個國家供應18億劑阿斯利康疫苗，包括發展中的國家，預計今年供應量會超過20億劑。他又說，阿斯利康以全球合作方式加快生產及供應，並進行科技轉移，可令合作的國家未來在疫苗供應上自給自足。

同場的復星國際執行董事兼聯席首席執行官陳啟宇則稱，去年疫情剛發生時，已開始尋求新的疫苗技術應對，率先研發mRNA技術製造復必泰疫苗。他又說，mRNA技術除了應用在疫苗發展上，未來亦可應用於癌症腫瘤治療，是診斷及創新藥物結合的未來趨勢。

陳又表示，內地廣泛應用健康碼，已是初步的個人健康信息展示工具，相信未來有更多健康信息展示會出現，並可作實時快速管理。未來要關注大規模及低成本的快速檢測技術，以及要提高疫苗接種，從而提高應對類似新冠肺炎疫症的應變能力。