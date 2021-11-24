漁護署「豬殺令」惹各界炮轟　動保團體願借出狗場收容50頭野豬

漁農自然護理署近日推出的「豬殺令」，至少7頭野豬已被人道毀滅，惹來各界嘩然。有民間關注動物權益團體今(24日)表示，野豬生命危在旦夕，願意暫時收養被署方捕獲的野豬，到其位於流浮山的收容所，料可容納40至50頭野豬，待社會各界提出更好的方案再交回野豬，希望署方可以考慮，別再大開殺戒。

拯救遺棄寵物中心(RCAP)負責人黃慧賢向東網表示，現時位於流浮山上白泥的狗場有3萬呎，料可以收養40至50頭野豬，並會與現時場內飼養的350隻貓狗分隔。黃表示，由於現時署方未有等待各界提供方案便已行動，狀況屬燃眉之急，不能再慢慢傾，「不希望再眼白白有動物犧牲」，故提出收留方案。她表示，野豬收留不設期限，可以待動物團體再提出其他可行方案，又獲政府接納才把暫養野豬交回。

黃又指，現時狗場內亦收養一隻數年前拯救的鄉豬，她指其性格溫馴，可能有時玩得忘形會咬着對方的鞋子，但強調絕無傷人之意。她又指已向豬農請教如何養豬，對接收野豬亦有一定信心。

就早前有報道指，中心於今年8月，被警方、漁護署及愛護動物協會在內檢獲3具狗隻屍體，又發現有狗隻健康狀況欠佳，更被前董事稱狗場非法埋葬百多具狗屍一事，黃慧賢指事實並無根據，她指有聽聞埋屍一事但沒有深究，強調警方檢獲的狗隻屍體在對方名下，自己持牌的狗在死後有恰當火化處理，又指事件現時正進行法律程序，不適宜評論。