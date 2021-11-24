孫明揚疑患睡眠窒息症　情況改善但與一覺熟睡尚有距離

患上睡眠窒息症，在長者或肥胖人士身上普遍出現，教育局前局長孫明揚亦疑似患上睡眠窒息症，他稱在佩戴睡眠呼吸機後情況有所改善，但形容與一覺熟睡尚有一段距離。

現年77歲的孫明揚今(24日)在報章專欄撰文，稱早前有一段長時間，每晚睡眠亦是斷斷續續，難以進入熟睡狀態，即使已睡了很久，亦因睡眠質素欠佳，在醒來時仍然疲倦，而精神不足亦影響日常生活。他表示，起初不以為意，但隨後意識到可能患上睡眠窒息症，便透過醫生好友接受檢查及治療。他透露醫生要求他填寫睡量表，紀錄打瞌睡情況，並邀請專門技術員到其住所進行睡眠測試。

而相關醫療報告顯示，其嗜睡情況嚴重，具睡眠窒息症病徵，例如睡眠時多次出現多次呼吸暫停而引致窒息。報告解釋，由於血液含氧量在窒息期間降低，在窒息後令張掙扎醒來，醒後回復正常呼吸並再次入睡，但入睡時再次呼吸中止而缺氧，因此又再醒來，而每次的短暫窒息可維持數秒至1分鐘以上，而每晚則可發生十數次至數百次不等。

他指現時在睡覺時需佩戴睡眠呼吸機，並指由於觸及鼻孔的導管在睡覺時不時移位，未能維持輸出的固定氣壓，因此最初效果不佳。經過不斷調校呼吸機後，他已掌握相關竅門，情況亦有所改善。不過，他指「仍然跟我現在非常嚮往的，晚晚一覺熟睡後，睜開眼睛迎來新的一天的卑微要求，尚有一段距離。」