送司華力腸到警校　網上貼恐嚇訊息　送貨員刑恐罪成囚7個半月

送貨員去年2月獲遣派送一批司華力腸往香港警察學院食堂，途中他卻拍下訂單相片，再配上「我要你哋全部畢唔到業」的字眼，將相片放上社交平台。他否認一項刑事恐嚇罪受審，早前在東區裁判法院被裁定罪成，今(24日)被判處監禁7個半月。裁判官劉綺雲指出，被告並非針對單一警察學員，而是整個群組，事件導致警察學員擔心自身、憂慮無法畢業，以至影響將來對社會肩負的責任，故此法庭需要保護他們，適宜判處具阻嚇刑罰。被告提出保釋等候上訴定罪及判刑，但遭拒批保釋。

21歲被告楊惠俊，被控於2020年2月12日在香港，威脅會使警察學員的人身遭受損害，意圖使他們受驚。

辯方求情指，被告經歷本案，明白不論任何場合都需要慎言，他亦減少使用社交媒體，並不再在網上表達政見。被告因本案而被人在網上公開個人資料，更連累家人同受滋擾。辯方續指，被告出於無知及受社交媒體影響才犯案，他沒有暴力意圖，純粹為了在自己的追蹤者面前炫耀。惟裁判官駁斥，指已裁定被告必然知道其行為，能夠令警察學員知悉及擔心健康。

裁決官判刑時指，不同意辯方所指，即被告只是用「限時貼文」在社交平台發佈，情節不嚴重。由於被告針對警察學員，而警察學員的角色關乎社會及市民的福祉，值得法庭加以保護，而且被告利用社交平台發佈貼文，貼文輾轉讓一名市民看到，並通報警員，可見「限時貼文」並不降低案件嚴重性。被告的行為可能進一步激發警方支持者或反對者的負面情緒，故此適宜判處具阻嚇刑罰。但考慮被告年輕，對警察學員有歉意，最終判處其監禁7個半月。

案件編號：ESCC 2342/2020