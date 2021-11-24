街頭叫口號拒出示身份證遭控　王婆婆：被警員包圍猶如恐怖分子

示威常客、人稱「王婆婆」的王鳳瑤於今年2月在將軍澳叫喊示威口號，而被警員截查時，王涉嫌沒有依指示提供身份證，被控一項阻礙公職人員罪。「王婆婆」否認控罪，今天（24日）在觀塘裁判法院受審。截查「王婆婆」的女警供稱，案發時她再三要求被告出示身份證，但被告初時沒有理會，其後開始找不同藉口，又一直沒有拿身份證的動作，最終以行為不檢的罪名拘捕被告。

報稱無業、65歲被告王鳳瑤，被控於2021年2月22日在將軍澳唐明街公園外，阻礙警員21650執行公務。被告否認控罪，她今天沒有律師代表，選擇自行抗辯。

控方將一段警方在現場拍攝的片段呈堂，並於庭上播出。片段顯示，被告於案發當日晚上約7時半，手持白花、示威牌及玩具雨傘，出現在將軍澳唐明街公園外，被告曾叫到「五大訴求，缺一不可」，其後有警員開始接觸被告，及後被帶上警車。被告在庭上觀看控方片段時，多次打斷及稱畫面上有便衣警員，又指當時遭多名警員圍住，她感到自己被當成恐怖分子般，她聽到警員要求出示身份證，她回應不想放手上物品到地上，但警員則指她找藉口。

女警張綺君供稱，案發時她駐東九龍機動部隊D連第4隊，她當晚身穿軍裝、與同事在唐明街及唐俊街巡邏，她看見被告手持白花、舉牌及喧譁，被告亦曾多次叫示威口號，約6名記者及4名途人開始圍觀，她遂上前截查被告，及要求被告出示身份證，並指被告有機會引起現場混亂，惟被告沒有理會及拿出身份證。張指自己再三要求，而被告則稱自己雙手持物品，又表示不想將物品放在地上，其後又稱心臟不適，張最終以行為不檢的罪名拘捕被告，並帶被告上警車休息。惟張稱，被告上警車後一度不願坐下，警方須使用合適武力。

案件編號：KTCC1469/2021