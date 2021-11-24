港大研究揭示肥胖症損害肌肉代謝機制　口服天然黃酮或可治療

肥胖症日趨普遍，自七十年代起，全球的肥胖人數增加了2倍，至2016年全球的肥胖症數目更達到6.5億，約佔全球總人口的13%。嚴重肥胖會導致糖尿病、高血壓、脂肪肝等慢性疾病，為健康帶來危機。香港大學理學院生物科學學院助理教授陳志斌博士領導的研究團隊發現了一種新機制，可解釋肥胖症如何危害肌肉的代謝功能，並發現口服天然黃酮或可治療肥胖症。研究結果已在重要國際學術期刊Autophagy《自噬》發表。

早前有臨床觀察發現，肥胖症患者的脂肪代謝速度通常比健康人士緩慢，科學界普遍認為是線粒體功能異常的結果，即是營養物質未能正常轉化為生物能量，但肥胖具體如何損害線粒體功能，則一直未有定論。

研究團隊在小鼠和培養細胞模型硏究首次發現，一種維持神經細胞存活和活動的重要生長因子 ——腦源性神經營養因子（brain-derived neurotrophic factor BDNF），在肌肉中也發揮著重要功能。研究結果顯示，肌肉中的BDNF有助控制體重，並維持胰島素敏感度，如肌肉細胞缺乏BDNF，線粒體會無法循環再生，導致組織中的受損線粒體數量不斷增加。這個現象會減慢肌肉中的脂肪代謝，導致更多脂肪累積，並干擾肌肉對胰島素的敏感度。

團隊進一步研究發現，肥胖小鼠在餵飼口服的植物性BDNF(7,8-二羥基黃酮)後，肌肉中的受損線粒體數量大大降低，揭示補充BDNF作為治療肥胖症的可行方案。植物性BDNF通常可以在南美的一種植物Godmania aesculifolia的葉子中找到，目前用於治療阿爾茨海默病的臨床研究。此外，團隊之前已發現7,8-二羥基黃酮有助減輕小鼠體重和恢復胰島素敏感度。這一系列的研究結果不僅為肥胖症對肌肉的有害性提供了新的解釋，並意味着如 7,8-二羥基黃酮等的BDNF信號增強劑，有機會用於治療人類肥胖症。