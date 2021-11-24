2男自購Tesla轉做Uber載客　遭運輸署拒發牌　入稟提司法覆核

2名打算轉任Uber出租車司機、並使用高價購入Tesla電動車載客的男子，昨日(23日)入稟高院申請司法覆核，指運輸署拒絕向2人發出出租車許可證，認為相關做法在法律上犯錯並違憲。2人要求法院推翻有關當局的決定，並就相關條例作出補救性詮釋。

申請人分別是陳海濤(44歲)及言偉豪(34歲)(均譯音)，擬答辯人是交通審裁處，運輸署署長則被列為有相關利益人士。據入稟狀指，2名申請人分別任職餐飲業及擔任私人司機，月入均近2萬港元。因2人打算成為Uber司機，並以2人分別擁有的Tesla Model S電動車載客取酬，遂於2018年3月向運輸署署長申請出租汽車許可證。

入稟狀指，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》有關尊貴出租車的要求，其使用的汽車車齡需少於1年，車輛應課稅值須超過40萬港元。2名申請人指，他們的電動車為新車，應課稅值分別為80萬港元及77.5萬港元，符合相關要求。申請人亦向署長提供相關資料，指香港人對於點對點電召出租車的需求很大，向2人發出出租車許可證亦合適。

不過，署長在同年6月7日拒絕2人的申請，並指2人沒有提交任何出租車紀錄或具體理據，且未能明確說明其尊貴出租車服務如何可滿足公眾對豪華乘車體驗的需求，及其私家車如何滿足長者及殘疾人士的需要等，故未能說服署長令其認為2人的申請是有合理理由需要；2人上訴至交通審裁處，至今年8月31日審裁處駁回2人的上訴。

入稟狀指，署方對條例列明「有合理理由需要」才可發出許可證的理解出現法律上錯誤，申請方認為有關是否「有合理理由需要」的測試，應取決於出租汽車的車輛類型，署方則認為是取決於2人報稱的出租汽車服務，是否「有合理理由需要」。申請方認為其詮釋才屬正確，故署方應批出2人的「出租汽車許可證」申請。

案件編號：HCAL 1597/2021