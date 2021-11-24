重啟修訂版權條例諮詢 侵權刑事化及打擊網上盜版等5範疇

被稱為「網絡23條」的版權（修訂）條例草案「翻生」。港府重啟修訂《版權條例》工作，商務及經濟發展局今日(24日)指，展開為期3個月的公眾諮詢，至明年2月23日止。條例建議引入新的科技中立傳播權；增訂「安全港」條文，鼓勵連線服務提供者與版權擁有人合作打擊網上盜版活動；對未獲授權人士向公眾傳播版權作品施加刑事制裁；新增為戲仿、諷刺、營造滑稽及評論時事提供豁免等。

商務及經濟發展局局長邱騰華指《版權條例》立法建議涵蓋5個範疇，分別為賦子版權擁有人科技中立的專有傳播權利，確保他們的作品以任何電子傳送模式向公眾傳播都會得到保護；配合引入上述專有傳播權利訂定相關侵權行為的刑事法律責任；增訂2項法定因素，讓法庭處理版權擁有人額外損害賠償時考慮。

當局又考慮增訂「安全港」條文，鼓勵連線服務提供者與版權擁有人合作打擊網上盜版活動；新增為理的保護；以及新增為戲仿、諷刺、營造滑稽及模仿；評論時事，以及引用版權作品的目的而使用版權作品提供版權豁免。

知識產權署署長黃福來補充，在刑事責任門檻方面，經濟損害是主要因素，要考慮盜版會否替代原作品。「安全港」條文方面，有《實務守則》配合，提供收到侵權通知後可依循的程序。

此外，邱指《2014年條例草案》曾引起不同持份者的廣泛討論，就是否在法例盡列所有豁免、應否立法禁止以合約凌駕豁免、是否應在版權法引入特定條文打擊非法串流裝置、是否支持引入專為版權制定封鎖網站強制令，向公眾作出為期3個月的諮詢。

邱又指版權制度是知識產權的重要一環，對鼓勵創意、科技發展非常重要，要在版權擁有人和使用者的合法權益之間取得適當平衡，符合香港整體的最佳利益，而當務之急盡快完成工作，透過3個月諮詢期，希望可以有草案交予新一屆立法會。