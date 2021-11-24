食肆等場所可更新手機程式　以二維碼讀取第3針接種紀錄

食環署今日(24日)表示，署方已更新「驗證二維碼掃描器」流動應用程式，以供使用者讀取第3劑新冠疫苗接種紀錄的更新二維碼，呼籲處所負責人盡快更新。若顧客選擇攜帶其第3劑新冠疫苗接種紀錄，更新「驗證二維碼掃描器」流動應用程式將可讀取有關紀錄，以利便處所負責人履行有關指示及讓顧客進入相關處所。

當局呼籲處所負責人須盡快更新「驗證二維碼掃描器」流動應用程式：Android流動裝置為3.9.0a版本、iOS流動裝置為3.10.0版本，以讀取已打第3針顧客的疫苗接種紀錄二維碼。

根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)下的現行指明及指示，處所負責人在檢查顧客是否符合有關接種新冠疫苗的要求，即已完成接種第1針時，須使用政府提供的「驗證二維碼掃描器」流動應用程式掃描顧客載有新冠疫苗接種紀錄的二維碼，減低新冠肺炎傳播的風險。