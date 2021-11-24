制度需持續更新　可研究保護期限及人工智能與版權

人工智能發展迅速，但涉及版權的議題在國際間引起廣泛討論和爭辯。

不單止就立法規管進行諮詢，政府指為進一步將香港發展為區域知識版權中心，需要持續更新本港的版權制度，並認為包括延長版權保護期限、文本及數據開採引入特定的版權豁免及人工智能與版權等3個議題，可作進一步研究。

在延長版權保護期限方面，由於版權保護在作品完成創作時自動產生，而在國際層面上，版權保護期限的最低規定為作者有生之年及死後50年，但近年某些海外司法管轄區，包括澳洲、日本、新加坡、南韓、英國和美國，已把其版權制度下的保護期限延長至作者死後70年。

此外，文本及數據開採涉及使用自動化技術分析文本、數據及其他內容，以得出未必可透過人手分析的結果和資料。目前部分海外司法管轄區，包括歐盟、日本、新加坡及英國，已在其版權法例引人文本及數據開採的豁免，以便利研究和創新。

人工智能發展迅速，而涉及人工智能與版權的議題在國際間引起廣泛討論和爭辯，例如人工智能創作的作品是否受版權保護；誰應是版權擁有人；以及誰應為涉及人工智能創作作品的侵權行為負上法律責任等,，至今並無任何海外司法管轄區在其版權法例中就人工智能相關事宜作出特別規定，故人工智能與版權亦應進行研究。