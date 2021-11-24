僅排13位！香港首次跌出全球最具吸引力城市頭10名

日本森紀念財團(Mori Memorial Foundation)最新公布「2021全球城市實力指數」，香港「首次」跌出全球最具吸引力城市前10名，在亞太區輸給東京、新加坡、上海、墨爾本及悉尼。

此次調查是由日本森紀念基金會城市戰略研究所編制，全球力量城市指數使用包括經濟、適宜居住和環境在內的70項指標，對全球48個城市進行排名。該指數首5名城市的排名不變，倫敦第一，緊隨其後是紐約、東京、巴黎和新加坡。

作為國際金融中心之一，香港從去年的第9名下滑至第13名，因受疫情導致航班暫停，雖然指數中所有城市的國內外旅客人數都出現大幅下降，但香港的旅客人數下降88%，是所有調查城市中降幅最大。再者，由於社會動盪，香港在經濟自由方面的得分也下降，旅遊景點及購物和餐飲選擇評比也下調。

然而，在有份被調查的13個亞洲城市中，有9個城市的得分也下降，新加坡是另一個受疫情重創的亞洲城市，外國遊客和航空旅客的得分減半，當地在國際學生和創業公司的數量上得分較低，但空氣素質有所改善。東京的得分則上升，縮窄了與紐約的差距，主因是日本首都在工作方式的靈活性方面有所改善，東京的聯合辦公設施數量急劇增加。

【全球最吸引人城市排名】

排名●城市

1●倫敦

2●紐約

3●東京

4●巴黎

5●新加坡

6●阿姆斯特丹

7●柏林

8●首爾

9●馬德里

10●上海

11●墨爾本

12●悉尼

13●香港