74歲翁接種新冠疫苗後死亡　衞署共接6391宗異常事件報告

新冠疫苗副作用存疑，正當政府催谷第3針接種之際，再次傳來噩耗。港府今日(24日)公布，截至本周日(21日)過去的一周，錄得1宗涉及離世前14日內接種疫苗的死亡個案，涉及一名74歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。至今涉及離世前14日內接種疫苗的死亡個案累計有48宗，無死亡個案證實與疫苗有關聯。衞署共接獲42宗針後異常事件報告，至今累計6,391宗，佔疫苗接種總劑量的0.07%。

根據醫管局資料，10月25日至本月21日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有122.8宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有6.6宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有6.4宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.8宗。

政府表示，現時本地80歲或以上長者新冠疫苗的接種率只有約17%，即有83%該年齡層的長者正處於高風險狀態，是相當危險的信號，呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，盡快打針。