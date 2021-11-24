北京冬奧紀念鈔200萬張下月認購　售價最高1388元

北京2022年冬季奧運會紀念鈔票今日(24日)舉行發行儀式，紀念鈔發行量200萬張，裝幀分為單鈔157萬套，每張售價138港元；4連張共2萬套，每套售價338港元；以及35連張共1萬套，每套售價1,388港元。有關紀念鈔將於下月1日至10日接受認購申請，而結果會於下月21日公布。每人認購上限為單鈔5張、4連張一套，以及35連張一套。

財政司司長陳茂波致辭時表示，於剛過去的奧運會中，中國內地運動員奪得佳績，香港運動員亦創下歷史佳績，能夠於奧林匹克舞台觀賞運動員競技，對市民來說是賞心樂事，而是次的紀念鈔票可以說是別具意義，價值超越鈔票面值，又稱政府會繼續支持香港運動員，聚集更大的能量。

紀念鈔面值20港元，中銀香港財務管理部總經理戴曉東介紹紀念鈔設計時指，今次以唐詩寫月名句「天涯共此時」為設計理念，鈔票正面以北京2022年冬奥會會徽及香港中銀大廈為主景，並以展現冬奥會特點的冰雪圖案作襯托。他續指，有別於傳統的橫向設計，紀念鈔的背面以直幅方式展現，背面以萬里長城為主景，配以在明月下的香港維多利亞港剪影作背景，兩者之間以冰雪運動員在滑道上的颯颯英姿相連，表達「海上生明月，天涯共此時」的含義。

至於紀念鈔的色調、尺寸與2018年系列的港幣20元一致，並設有多重先進防偽設計，包括動感光亮圖案、高透光水印(雪花圖案)、開窗金屬線等。