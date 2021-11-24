油麻地民間過渡屋　350呎單位月租6800元　下月申請明年入伙

本港住屋需求殷切，政府近年牽頭資助發展過渡性房屋外，有民間組織計劃在油尖旺區推出類似過渡項目，目標是2023年9月前推出不少於25個雙人單位。其中，2個單位率先於下月20日接受申請，最快明年第2季入伙，約350呎的單位月租約6,800港元，較同區市價低4至5成。

是次計劃由廣東道十街業主及商戶聯會策劃，首兩個單位位處廣東道舊式唐樓的閣樓，其中1個樣板房今日(24日)開放予傳媒參觀。該單位丟空約2年後獲業主斥資約25萬港元翻新，設有獨立洗手間、又提供基本傢俬及電器，包括電熱水爐、冷氣機、非明火廚具及雪櫃。其月租租金為6800港元，為期2年，水電費另計。

聯會主席梁恆邦表示，項目受惠對象是現居劏房，正輪候公屋2年或以上的2人家庭，申請條件包括有迫切住屋需要、其中1名申請人須在同區全職工作，而2人平均年齡亦不可高於32歲。首兩個單位定於下月20至22日接受申請，明年第2季入伙；項目下一階段物色約20個單位，料最快明年8月下旬接受申請，同年第4季入伙。

梁又稱，項目期望處理2項社會問題，為改善輪候公屋人士的居住質素，以紓緩公屋輪候冊壓力，並協助業主維修單位，活化舊樓。