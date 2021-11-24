亞視數碼媒體清盤案提訊　押後下周頒布指示

現在以「亞洲電視」名義經營網上電視業務的亞洲電視數碼媒體有限公司，於今年7月先後被2間債權人公司申請清盤，該兩宗案件今天（24日）於高院聆案官法庭再提訊。就其中一宗由香港音像版權有限公司提出的呈請，答辯方現表明反對該清盤呈請，聆案官黎達祥遂把案件押後至下周一（29日），交由處理清盤案的原訟庭法官就案件給予指示。至於另一宗清盤案，黎官則按呈請方要求，把案件押後至明年1月5日再訊。

2宗案件的呈請人分別是香港音像版權有限公司、及富士膠片商業創新香港有限公司（前稱富士施樂（香港）有限有關公司），答辯人則是亞洲電視數碼媒體有限公司。法庭先處理有關香港音像版權的案件，答辯方表示，雖然早前曾表示不反對呈請，但經索取指示及聽取相關意見後，決定存入誓章反對呈請，並希望法庭把案件押後8周，讓公司與呈請方再商討解決方案。不過黎官指，案件應要盡快處理，並應交到處理清盤案的原訟庭法官席前進行。黎官最終把案件押後至下周一，由法官給予與訟雙方指示。

至於富士膠片提出的清盤呈請方面，該公司代表稱希望等待有關香港音像版權的清盤呈請有結果才決定下一步行動，希望把其案件押後處理，黎官最終批准其申請。

就上列2宗破產呈請案，亞洲電視控股有限公司月前曾發表聲明，表示正對集團旗下的媒體業務進行重組。集團旗下亞洲電視數碼媒體有限公司的狀況，並不影響集團整體媒體業務的發展。

案件編號：HCCW 264,267/2021