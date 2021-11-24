無業漢涉卅多年前性侵表姪女　自辯反指遭對方毆打

3名現已成年的水上人姊妹，投訴在30多年前、年僅7歲至12歲時，在父親的漁船上遭當時年約20歲的表叔性侵。這名表叔現否認1項強姦及5項非禮罪，案件今天（24日）在高院續審，由被告作供自辯。他矢口否認犯案，稱初次聽聞強姦指控時感到憤怒，「鞋都無着」就去找同住一大廈的親戚理論，更指其中一名事主的親戚曾說「你唔認，我一定屈到你坐監！」，甚至「起飛腳」從後蹬他，令他失平衡跪地，膝頭損傷。

代號「T.F.M.」的無業被告現已58歲。他被控於1982年至1987年某日，在香港某船隻上非禮女童Ｙ，及兩度非禮女童Ｘ。他另被控於1986年初至1987年終期間某日，在香港某船隻上強姦及2度非禮女童Ｚ。3名事主是姊妹關係，案發時Ｘ年約11歲、Ｙ年約12歲、Ｚ年約7歲。被告則是3人的表叔。

被告自辯時指，在2018年時，他與X及其丈夫住在同一棟大廈。2018年3月他有次在升降機碰到X夫婦，被告問他們是否去探X的祖母，X的丈夫即「發爛渣」，不但罵他「咁x多事」，更伸腳蹬向他的腰包3下。被告當時不知為甚麼X的丈夫會無緣無故蹬他，形容自己「無咩得罪佢」，但看在親戚份上，決定不追究。

被告續稱在同年4月，X的三哥致電給他，問他有沒有強姦過X。被告說沒有，對方着他上X住的樓層「傾掂佢」。被告稱這次是他第一次聽到強姦的說法，覺得「好嬲」，赤腳離開住所，在兒子陪同下上樓理論。他在該層走廊見到X的三哥及四哥，四哥先推他的兒子往樓梯口，再問他有否強姦X。被告答「無」，四哥追問「真係無？」，被告即說「我係無，我點認呀」，對方卻指「你唔認，我一定屈到你坐監！」。此時X的丈夫出現，並從後蹬向他的背脊，他跌倒跪在地上。其他親戚見狀，隨即上前拖走X的丈夫，沿途X的丈夫指罵他「咁x多事！」。

本案由高院原訟法庭暫委法官陳仲衡主審，金鐘高等法院大樓昨日（23日）收到針對他的內藏肉塊的可疑信，但今日法庭未見特別加強保安。

案件編號：HCCC 307/2020