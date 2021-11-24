修訂版權條例爭議近15年　泛民拉布兩度胎死腹中

修訂版權條例可謂一波三折，政府於2006起就修例進行公眾諮詢，其後於2011年及2014年兩度交予立法會審議，最終因泛民主派「拉布」而胎死腹中。歷時近15年後，政府今日(24日)再以《2014年版權(修訂)條例草案》為基礎，並進行公眾諮詢，並強調香港版權制度較國際發展落後超過10年。

政府於2006年12月首度發表諮詢文件，就該條例進行公眾諮詢。經過數年討論，政府在2011年6月提交草案，但遭遇大量市民反對，當局在翌年7月宣布撤回草案。其後政府於2013年再次針對該草案展開公眾諮詢，並在2014年6月，推出草案最新版本，並提交予立法會審議，惟內容包括限制轉播侵權作品，即使二次創作或翻唱作品都未獲豁免。

當時有網民憂慮二次創作有機會被視為侵權行為，擔心政府會以此作為打壓異見的手段，並因而被起訴，引起對言論自由空間收窄等關注，認為政府未能平息大眾的疑慮。

據了解，條例草案當時在諮詢過程及法案委員會中均得到支持，但在接近3個月的拉布戰中，有泛民議員提出大量修訂，未及在會期前完成討論，導致有關審議程序被迫休止。