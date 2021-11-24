疫情少外出致情緒受困　性暴力支援機構接求助升24%

有協助遭受性暴力對待受害人的非牟利機構，今日(24日)公布最新的性暴力求助數字，2020年4月至2021年3月期間共接獲2,665宗求助，較上一年度同期上升24%，當中有430宗須要深入跟進，數字亦較去年冊期上升近30%。機構分析指與新冠肺炎疫情嚴峻減少外出，令其情緒受困及家庭問題加劇有關。

性暴力危機支援中心風雨蘭於上述期間共接獲2,665宗求助，均來自求助熱線及新增的SafeChat網上支援服務，較去年同期的2,155宗上升近24%。2,600多宗投訴中，須深入跟進的性暴力個案達430宗，較去年同期的336宗上升近30%。

風雨蘭總幹事王秀容表示，去年疫情嚴峻，部分性暴力受害人因減少外出，令其情緒困擾及家庭問題加劇，以致情緒支援求助增加。該機構於去年8 月擴展SafeChat網上支援服務，使更多受害人獲得適切的情緒支援與幫助。數據反映，使用網上支援服務的求助者平均年齡較年輕，14至29歲人佔84%。

該機構留意到，近年一些廣受關注及報道的性暴力案件仍舊出現針對受害人，並欠缺對「性同意」充分理解的批評與質疑留言。機構指，這些質疑不但對涉及案件的當事人造成再次的傷害，亦會削弱曾遇性暴力的人士的求助意欲。因此機構建議呼籲大眾共同建立友善的環境，信任與支持的字句可以轉化為同行及面對創傷的力量，鼓勵當事人不再沉默。