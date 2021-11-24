涉持刀嚇警　女文員脫襲警藏武器罪　虛報地址罪成

女文員被指去年在寓所電梯大堂遇上休班水警查問時激烈反抗，不但「起飛腳」踢警，更用𠝹刀指向警員，之後又涉向警方虛報地址，因而被控襲警、在公眾地方管有攻擊性武器及明知地誤導警務人員罪。她否認所有控罪，案件經審訊後，今天（24日）在西九龍法院被裁定誤導警務人員罪成，襲警及管有攻擊性武器罪脱，裁判官屈麗雯將案件押後至下月14日判刑，期間為被告索取背景及社會服務令報告，被告准以原有條件保釋候判。

30歲女被告馮楚惠，被控於2020年11月15日，在秀茂坪安達邨誠達樓地下大堂襲擊警員羅啟耀、無合理辯解下管有𠝹刀、以及於秀茂坪警署報案室內虛報地址以誤導警員。案情指，被告當時拿著婚禮裝飾回家，休班警員羅啟耀見到氣球印有懷疑違反國安法的字眼，便一路尾隨女被告回家，並向保安查問，其後登上女被告居住的樓層再跟她一起乘電梯下樓。控方指，被告在地下大堂曾用右腳踢向羅3下，並從斜孭袋內的筆袋取出𠝹刀，並推出刀鋒指向羅。在案發現場及警署錄口供時，被告2次向警員講述一個錯誤的住址。

裁判官指，羅警員的口供與大廈女保安及閉路電視拍到的情況不一致。首先，羅在書面口供只記錄自己曾經1次向被告表明警員身份，但在庭上卻指自己曾3次表明身份。根據女保安的證供，她只聽過羅警1次向女被告表示「我係警員」，但當時羅「周圍走」，被告又大叫及講電話，被告可能聽不清楚羅的身份，加上羅沒有出示委任證，曾遭受家暴、警覺性較強、似驚弓之鳥的被告以為羅是陌生男子並不出奇。裁判官指，即使羅當時是正當執行職務，但他沒出示委任證，會影響其信譽。其次，羅堅稱自己被踢了3下，造成3處受傷，但醫療報告及證物相片只見2處傷痕，兩者有出入。

另外，裁判官信納被告使用的𠝹刀在本質上並非攻擊性武器，而被告作為一名和諧粉彩導師，帶備𠝹刀並不等於有意圖使用𠝹刀傷害他人。裁判官認為本案重點在於被告是否正當自衞，而正如前述，被告以為羅是陌生男子，曾多次要求羅讓她離開不果，便選擇逃走及用行李箱保護自己，但被羅大力推開及搶走行李箱，並被推向保安座頭致腰部疼痛，此時被告才取出筆袋內的𠝹刀，並退後幾步，要求羅「唔好行埋嚟」。裁判官認為雖然當時最好的做法是報警，但被告用𠝹刀保護自己並非不合理，故判她襲警及管有攻擊性武器罪脱。

至於明知而誤導警員罪，裁判官認為被告不可能在警方2次查問下都記錯自己居住了4年的地址，直至警員上門作進一步搜證時，才不得不交出自己的真實住址，故裁定她誤導警員罪成。

辯方求情指，案發至今超過1年，對被告的心理造成很大程度困擾，並加重其心理負擔。今次事件令被告的婚禮要延期舉行，對她的心情造成打擊。辯方呈上9封由被告家人、老闆、朋友、老師等撰寫的求情信，證明她為人善良、積極，當時只是在驚惶失措下做錯決定，希望法庭可以緩刑或其他非監禁式刑罰處理。

案件編號：KTCC2048/2020