佳之選蝦子麵未標明含二氧化硫　食安中心要求即時下架

食物環境衞生署食物安全中心今日(24日)公布，佳之選蝦子麵含有用於食物的防腐劑二氧化硫，但其標籤未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，呼籲市民停止食用，同時業界亦應立即停止使用或出售有關產品。中心已就事件已知會業界，並繼續調查。

有問題的產品為佳之選蝦子麵，產地為中國，每包淨重454克，標注最佳食用日期為2022年12月1日。

食安中心表示，透過恒常食物監測計劃，從尖沙咀一超級巿場抽取樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫，雖低於《食物內防腐劑規例》列明的最高准許含量，但其食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。食安中心已知會涉事商戶，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商已按指示進行回收。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過100萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。