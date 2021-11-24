澳洲Coffin Bay產即食生蠔疑受病原體污染　食安中心再令停售

食物安全中心繼昨日(23日)指示業界暫停進口澳洲Coffin Bay出產的即食生蠔後，今日(24日)另發現3個進口商曾進口涉事產品到港，遂再次指示業界暫停所有來自Coffin Bay養殖區的即食生蠔進口及在港出售。食安中心會通知澳洲當局，亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動調查。

澳洲新西蘭食品標準管理局公布，有關生蠔因懷疑受到副溶血性弧菌污染而在當地回收。

中心得悉事件後，一直進行調查及聯絡本地主要進口商跟進。除昨日公布的2個進口商外，發現另外3個進口商曾進口受影響產品到港，分別是姬富亞洲有限公司、澳利高食品有限公司及Pacific Gourmet Limited。中心已指示有關進口商停售、下架及回收受影響產品，同時追查產品的分銷情況。

根據南澳洲政府主要農業及鄉鎮部的資料，Coffin Bay養殖區共包括4個採集區，分別為Port Douglas採集區、Mt Dutton Bay採集區、Kellidie Bay West採集區及Kellidie Bay East採集區。

由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，例如副溶血性弧菌，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食。