港大深圳醫院合約下月底屆滿　盧寵茂指醫院營運無問題

2012年啟用的香港大學深圳醫院由香港大學和深圳市政府簽訂合約合辦，有指為期10年的合約今年7月已屆滿，但雙方僅將合約延長至今年年底，港大深圳醫院院長盧寵茂的合約亦相應僅由本月中短暫延至今年底，惹起關注。港大深圳醫院院長盧寵茂今日(24日)回應有關事件時表示，有關合約完全沒有問題，只是雙方在討論時過程需時溝通。

盧寵茂表示，香港大學同深圳市政府合作，於2011年7月27號簽定10年協議共同合辦港大深圳醫院，10年來醫院有好成績，包括5年內成為廣東省最年青三甲醫院，2018年成為廣東省高水平醫院，今年7月27號約滿，港大深圳醫院成為了國家12間高質量發展試點之一，證明國家對醫院的認可。

至於自己在港大深圳醫院的合約，他指自己由港大委派，因此會跟隨港大的合約直至下月底，但相信醫院會繼續營運下去。對於早前一直涉及的資金短缺問題，他指內地醫院需要自負盈虧，但目前涉及的資金短缺金額相當少數，相信問題不大。

香港大學發言人表示，香港大學深圳醫院現時一切運作暢順，醫院是大灣區先行示範的重要項目，今年更被國家批准為全國首批十二家、深圳唯一入選的高質量發展試點建設的公立醫院。發言人又指港大與深圳政府多年來一直緊密務實地合作，目前雙方正商討加強各領域的聯合發展，當中包括香港大學深圳醫院項目合作事宜，雙方均期望深化及擴大醫院合作範籌，當中涉及多方面的細節，需更多時間商討，雙方態度積極。