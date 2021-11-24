3男1女涉前年旺角集結　女被告認罪3男受審

前年12月1日九龍區的遊行演變成暴力衝突。有3男1女事後被指在旺角參與非法集結而被控，案件今天（24日）在九龍城裁判法院開審，案中唯一女被告今承認一項非法集結罪，管有攻擊性武器罪則獲控方不提證供起訴，裁判官崔美霞批准她繼續保釋至12月8日，屆時聽取求情後判刑。至於3名男被告則不認罪受審。

3男1女被告依次為陳昭宇（29歲、地盤工人）、李國瑋（19歲、無業）、廖煒健（25歲、工程師）及鄭穎姿（女、21歲、無業）。他們被控一項參與非法集結，指他們在2019年12月1日，在旺角彌敦道近豉油街交界參與非法集結。鄭另被控一項管有攻擊性武器，指她於同日在彌敦道603號外的公眾地方，管有一個能發出雷射光束的裝置。

鄭承認案情指，當晚旺角山東街及彌敦道，有近百名示威者集結及叫囂，警方舉藍旗警告示威者。及至11時半，警方包圍及截查示威者，鄭被截查時，被搜出管有黑色口罩、雷射筆等，警員遂將其拘捕。

警員李譽輝供稱，當晚旺角一帶有人聚集，警方在彌敦道近豉油街交界，發現40至50名人士聚集，於是展開圍堵，追截聚集者。期間李截停次被告李國瑋，在其背囊內搜出白色口罩及白色衫，李要求次被告出示身份證，但對方未能提供。辯方盤問時，質疑李的2份證人供詞中都沒有提及搜查次被告背囊，直至庭上作供時才披露，指李其實沒有當場搜查次被告背囊，次被告是因未能出示身份證才被捕，及後被帶到警署，都沒有就身份證以外的事被查問。李否認辯方所有說法。

案件編號：KCCC 1575/2021