高松傑再收3封台灣寄出疑「屎迹」信　明日到警總協助調查

本港建制派人士亦接獲恐嚇信，建制派KOL(網紅)、香港再出發共同發起人高松傑早在月初已收到3封疑有「屎迹」的信件，本周一再接獲警方通知，再有3封可疑信件寄給他，相關信件全由台北的郵局寄出，高明日會到警署助查。他鬧爆黑暴越洋犯法，鑽法律漏洞，又斥台灣郵遞監管儼如無王管。

高松傑向東網透露，警方要求他明日﹙25日﹚到警察總部協助調查，因為郵政署發現3封寄給他的信有疑點。據初步了解，3封信均由台灣台北市寄出，信封是啡色，信件的文字由電腦打印，未知信封內有否其他內容。

他續稱，月初已收到3封同樣由台灣寄出的信件，郵戳印上「台北 18.10.21-22」及「收到時情形如此」，相信是上月18日由台北寄出，至於信封上的啡色是否在台灣已有仍待查證，該3封信的封面均有啡色油迹，疑有糞便物質，高說：「收到信時，沒有留意是否有難聞氣味，信封內也沒有其他紙張」。

對於網名為「何歡喜」的人士在Telegram承認與事件有關，高松傑直斥逃往台灣的黑暴分子與Telegram的起底群組裡應外合，以此手段恐嚇本港法官及建制人士，試圖向司法機構施壓及令建制人士噤聲，他斥責有關人士藏頭露尾，台灣郵遞當局竟可讓問題信件寄出境外，質疑管理制度，做法令人感到可怕及無王管。又要求本港執法部門嚴肅跟進事件，維護司法尊嚴及港人安全。