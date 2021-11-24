政Whats噏：前區議員爆料　民主派協調根本係大佬文化

荃灣區議會尋日(23日)舉行特別會議補選副主席，最終喺民主派爆內訌棄選，由唯一報名參選嘅建制派邱錦平自動當選。建制陣營竟意外「執雞」。呢次好明顯係兩名公民黨前成員黃家華同陸靈中鷸蚌相爭，令漁人得利，而有民主派前區議員事後仲爆料，話區會內所謂民主派內部協調，完全係「大佬文化」，根本就係違背民主。

今年7月辭職嘅荃灣前區議員陳劍琴喺社交專頁貼文，評論今次民主派協調失敗嘅事件。整篇貼文，可以睇到佢唔單止為陸靈中「解畫」，仲大鬧所謂嘅「民主派」。佢話自己作為過來人，對民主派嘅所謂「協調」有深切體會，仲舉例話喺舊年1月，今屆荃灣區議會任期剛開始，本來就有好多革新機會，但所謂「民主派」內部協調，原來係由一班老鬼壓場，向區會內無民主派政黨嘅素人、或並非來自公民黨或民主黨等「大黨」嘅同事講，主席職位必須「論資排輩」，要由最老資歷嘅人做。

佢仲反問，前年嘅社會運動唔係主張民主路必須去「大台化」咩？事實係呢班所謂民主派人士一得勢，就自己率先搭個大台。佢憶述每次提出一啲改革建議，幾個老鬼就話「以前唔係咁」而予以否決。加上民主派大黨壟斷嘅議席人數，建議根本無乜機會被採納。佢話難聽啲講，嗰班人根本係掛上民主招牌嘅建制派；至於當日高舉嘅議會內抗爭，呢班人先係第一道要跨過嘅牆！佢又質疑某民主派資深區議員即使多次連任，但地區民主化有無交出成績呢？連「同陣營」嘅協調都採用極不民主嘅方法，佢哋邊有資格話自己係民主派？

佢又重申，大家唔好對目前嘅區議會再存幻想，亦唔好期望佢哋會為香港人做到啲乜嘢實事，更無需為今次由建制陣營奪得荃灣區議會副主席而覺得失望或者唔開心，反而要記得究竟係乜嘢人出賣緊香港人咁話。

其實，經歷區議員宣誓後，大批民主派被取消資格，雖然人數同政治力量都大減，但喺多個區議會補選正副主席嘅戰場上，原本民主派係有足夠嘅力量爭勝，但最終都因爆內訌、出叛徒等而將席位拱手相讓，簡直係醜態盡現。