政Whats噏：粉嶺高球場具生態價值　梁宏正盼續辦國際賽事

過往被視為貴族運動嘅高爾夫球漸趨平民化，唔少市民都想盡情揮桿。但唔講唔知，位於粉嶺嘅高爾夫舊場，原來擁有百年大樹同埋幾百種珍貴嘅野生動物，一個地點就可滿足市民欣賞生態同打波嘅願望。香港高爾夫球會會長梁宏正話，佢哋會繼續喺保育及教育方面下工夫，畀更多朋友享受呢片香港獨一無二嘅生態環境。

香港高爾夫球會喺粉嶺球場設有三個世界級球場，分別喺舊場、新場同伊甸場，並於深水灣設有一個9洞球場，其中舊場就係亞洲歷史最悠久嘅球場之一。梁宏正指粉嶺球場不但為本地培育高球手，更孕育著好多珍貴動植物，當中包括『極度瀕危』嘅野生水松樹、受法例保護嘅裳鳳蝶、豹貓、赤麂等。而舊場第1至3洞每日傍晚免費開放，觀迎巿民入內散步以體驗內裡嘅古迹同自然生態。球會還特意為基層團體及學校舉辦自然教育徑導賞團，畀年青人近距離認識香港動植物嘅多樣性同生態價值。

梁宏正又提到，高爾夫球愈嚟愈受歡迎，加上球會喺今年「世界白金高爾夫球會」排名躍升至第52位，自2015年入選以來晉升了19位，希望將來繼續培訓高球新血，舉辦更多國際賽事，令香港嘅國際形象更添姿采。