今年首9月661人涉洗黑錢被捕　誘外傭借出戶口犯案

近日洗黑錢集團為逃避追查，將魔爪伸往外傭等對本港法律不熟悉的人士身上，覷準他們欲「搵快錢」心態，利誘他們開設及交出銀行帳戶，利用該些「傀儡」戶口清洗黑錢，數以百計「貪少便宜」的市民因而墮入法網。今年首9個月，已有多達661人因涉及洗黑錢罪被捕，較去年同期飆升逾2倍；其中今年6及7月的2次執法行動，拘捕43人中更有79%為外傭，情況令人憂心。為加強公眾對洗黑錢罪的認識，警方本月底起以「守戶者聯盟」作主題展開宣傳工作，並針對性向外傭推廣洗黑錢相關資訊。

財富情報及調查科總督察黎偉俊表示，今年首9個月，警方錄得的洗黑錢案較去年同期跌21%，但拘捕人數及檢控數字方面分別急升逾2倍及43%。黎表示，近年不法分子多以集團式洗黑錢，利用大量銀行戶口處理黑錢，他們覷準近年香港經濟低迷，市民欲「搵快錢」心態，透過社交媒體或網上向不同階層作出利誘，「往往只係用幾千元，就可以收買到他們的銀行戶口，作為處理黑錢的途徑」，故單一案件已有大量市民牽涉其中。

而不熟悉本地法律的外傭，更成為犯罪集團的新目標，財富情報及調查科總督察陳仲欣指出，「數千元相比外傭的人工都幾多，都幾吸引」。今年6月及7月，警方展開了2次針對性執法行動，以涉洗黑錢罪共拘捕43人，其中34人為外傭。2次行動分別涉2,300萬及2,700萬港元犯罪得益，與逾50宗網上情緣騙案或電郵騙案有關，涉及50名受害者。

財富情報及調查科高級督察楊展榮呼籲，不法之徒會用不同理由，向市民借取或購買銀行戶口，一旦該戶口用作洗黑錢用途，便有可能觸犯法例。為提升市民對洗黑錢罪的認知，財富情報及調查科於本周日展開為期1個月的「守戶者聯盟」活動，除會有巴士廣告穿梭港九新界，開辦多個防罪講座外，亦會有流動宣傳車到各區派發防罪宣傳品。另外，警方亦以不同的語言設計了相關單張，提醒外傭切勿借出自己的戶口。

「守戶者聯盟」計劃的啟動禮昨日（24日）已在香港警察總部舉行，邀請約200名來自政府部門、執法機構、監管機構及商界持份者出席，警務處處長蕭澤頤有出席主持啟動儀式。