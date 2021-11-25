疫情下網購頻繁　消委會今年首10個月收逾5千宗投訴

近年網購大行其道，疫情下網購活動更趨頻繁，消委會今年首10個月已收到超過5千宗網購投訴，多涉及因船期不穩而導致的送貨延誤，消委會建議消費者光顧有信譽網站，留意付款方式，避免過數到私人帳戶。消費者委員會《選擇》月刊邁入45周年，無論線上還是線下購物，均成為消費者參考指標，消委會總幹事黃鳳嫺接受東網專訪時表示，至今共公布1505篇產品測試報告，銷量最好的一期竟是1988年有關避孕套保險程度的檢測報告，當年加印賣出7萬多本，至今仍未能打破紀錄。回顧過去，她感觸良多，認為未來《選擇》選題需更「入屋」。

消委會的《選擇》月刊多年來揭露不少消費陷阱。黃鳳嫺憶述，消委會於1974年成立，當年通脹盛行，物價升幅高達10%，所以成立消委會幫市民大眾格價，會即時透過電台匯報街市等不同地方的價錢，為令格價滲透面更廣，當時的主席及幹事決定做選擇月刊，於是第一本《選擇》就於1976年誕生，當年只售1元一本，柴米油鹽是市民首要關注產品，故第一期內容自然是食油格價。

歷年銷量最好的一期竟然是1988年第142期有關避孕套保險程度的檢測報告，當年消委會測試了市面上24款流行的牌子，結果發現當中17款未能完全通過漏水試驗。由於「人命關天」，那期成為了自《選擇》出版以來最暢銷一期，合共賣出7.3萬本，紀錄至今仍未被打破。

《選擇》至今累計公布達1505篇產品測試報告，黃指最困難的測試研究要數年金、保險產品以及網約車等服務，因需要做廣泛的神秘顧客「放蛇」行動，她說：「單係調查網約車服務，就要牽涉最多83個義工，要不斷搭的士，睇有冇兜路，過程中司機的服務態度等等，至於年金保險細則更係睇到眼都矇，一定要抽絲剝繭，先可以發現當中的魔鬼細節」。

消委會不單進行產品測試格價，也揭露不少消費陷阱及投訴趨勢。黃鳳嫺指，今年網購的投訴數字依然高企，今年首10個月已收到5,456宗網購投訴，其中近3成都涉及送貨延誤，估計是由於全球船期不穩所致，而有效期已過的投訴有85宗，較去年同期激增143%。她提醒，消費者應選擇有商譽的網店，同時要看清條款及貨幣，避免過數到私人帳戶。

至於會否再考慮重推7天冷靜期，進一步保障消費者權益，黃強調「一定會繼續推，從未放棄過冷靜期」，但在目前疫情衝擊、經濟低迷的社會氣氛下，坦言未必是一個最佳時機，寄望新一屆政府及立法會能有新進展，又指「消委會有耐性，最緊要目標清晰」。她又認爲，各行各業不是等法律來才做，建議可提供業界的冷靜期，例如購買境外物業時繳付的留位費，則可提供冷靜期，可提升消費者購買信心。