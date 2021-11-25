港大首辦生物訊息學課程　藉數據科學解決醫學難題

新冠疫情肆虐近2年，專家不時以大數據及基因排序追蹤疫情及個案。香港大學於下學年開辦全港首個4年制的理學士（生物訊息學）課程（編號：JS6470），由醫學院主辦，理學院及工程學院合作，旨在培訓本地生物訊息專才，利用數據科學解決醫學問題，例如透過八達通及流動裝置等，以大數據分析人流，反映疫情趨勢。

該課程的統籌聯席主任何永基指，生物信息學有利追蹤病毒源頭，例如進行病毒基因排序時，研究人員便要檢視個案之間有否不同之處、變異是測序錯誤、自然錯誤。何永基指，課程涵蓋多個生物醫學大數據應用，包括基因組學及精準醫學，例如癌症的標靶治療，就要了解基因才可做到，而病毒基因組測序，便要懂得處理有關數據。課程亦會學到數碼及無線醫療技術；醫學影像人工智能分析；醫療大數據分析；環球衛生與流行病學。

另一聯席主任黃永瀚表示，學生首2年需修讀基礎學科，包括生物醫學、數學、統計學及計算機科學；另外首3年亦需修讀錨定學科、「數據科學實驗室」課程；第4年即最後1年更有研修專案，同時提供實習機會。黃表示，目前香港基因中心需聘請具備生物訊息知識的人員，而科學園亦有多間醫學研究中心，直言畢業生出路廣闊。

課程首屆設15個學額，以DSE最佳6科目為入學計算方法，但不同科目成績有不同最低要求，英文及數學要符合最低4級，必須面試，設DSE最佳1%考生獎學金。課程亦接受非聯招申請，何永基指，有意收較多DSE學生，因本地有關工作需求大，希望本地訓練的學生之後投身行業。