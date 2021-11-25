東方日報A1：黑暴流亡者叫囂　台港無引渡逍遙

針對法官的恐嚇行動再升級！繼前日兩名法官收到4封內有肉碎的恐嚇信件後，昨午長沙灣派遞局又收到由台灣寄出的可疑信件，信內同樣藏有肉碎。據悉，信件是寄往西九龍法院大樓。而前日高院原訟法庭暫委法官陳仲衡及區域法院法官李慶年接獲恐嚇信一事，有自稱流亡台灣的黑暴參加者、網名為何歡喜的人士在網上承認責任，他在網絡平台Telegram頻道公開信件及肉塊圖片。疑兇雖趾高氣揚自暴身份，但本港與台灣沒有移交疑犯協議，兇手或得以逍遙法外。有法律界人士坦言，法官遭恐嚇的行動正逐步升級，恐嚇對象亦由區域法院升至高等法院，信件雖由台灣寄發，但香港或有人參與其中，促警方深入取證和緝拿兇徒歸案。

昨日下午3時許，警方接獲青山道688號香港郵政長沙灣派遞局職員報案，指收到一封由台灣寄本港的可疑信件，要求警方到場調查。人員接報到場，檢查可疑信封發現藏有懷疑肉碎，將信件帶返警署檢查，案件交由深水埗警區重案組跟進，暫列刑事恐嚇處理，未有人被捕。據了解，信件寄往西九龍法院大樓。

至於日前寄往金鐘高等法院大樓及灣仔區域法院、針對陳、李兩名法官的信件一事，則有一名何歡喜的網民，在其「何歡喜——流亡台灣日常6.0」頻道上承認責任，他公然在Telegram頻道上載相關信件相片，照片顯示信上寫有「HOR FOON-HAY IS WATCHING YOU（何歡喜正看着你）」的英文字條，內有一塊生肉，Telegram留言寫有：「65折過期牛肉係咪特別野（惹）味？」

翻查該頻道發布的訊息，該人士疑為流亡台灣的黑暴成員，他疑與上周三（17日）寄往西九龍及沙田裁判法院、針對暫委法官張潔宜及裁判官彭亮廷的恐嚇信有關，上周兩封恐嚇信內有哥士的，有指法院內曾傳出類似煤氣味的異味，當時兩個法院大樓的涉事樓層及辦公室均須緊急疏散，警方及消防派出大量人員應變。

執業大律師陸偉雄指，事件明顯有人犯法，但犯案者身處台灣，台港亦沒有引渡協議，警方不能搜證及檢控，表面確是「吹佢唔脹」，但不認為執法部門在事件中被動。因為恐嚇信件雖由台灣寄出，但事件未必只是一人犯案，在港可能有人參與其中，建議警方抽絲剝繭調查案件，堵塞缺口，緝捕有關人士歸案，否則，有人存僥倖心態倣效，以為犯案後可逍遙法外，助長歪風蔓延，「依家事態正正就係有升級迹象，恐嚇對象由區域法院，提升到高等法院，唔排除兇徒會再升級。」

司法機構發言人表示，高度關注近期法官及司法人員接連受到恐嚇事件，已交警方處理，重申任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受到嚴厲譴責。司法機構又即時宣布4項措施（見表），除將法院大樓的樓層安檢措施年底引入西九龍裁判法院大樓外，還會要求香港郵政協助，篩查寄往法院大樓的信件，又在法院大樓外設指定位置複查郵件，避免可疑郵件影響法院大樓的運作等。

警方回覆指，前日（23日）接獲灣仔港灣道及中區金鐘道兩個法院的職員報案，指其辦公室分別收到兩封可疑信件。案件列刑事恐嚇，合併交由有組織罪案及三合會調查科跟進，暫未有人被捕。警方會從多方面搜集證據，作出跟進調查，若有足夠證據會採取適當行動。

警方呼籲，刑事恐嚇是非常嚴重的罪行，根據《刑事罪行條例》第24條，威脅他人使其人身遭受損害，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年，市民切勿以身試法。

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