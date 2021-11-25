港大專修院護理系男生遇襲　男同學涉傷人被捕

涉嫌傷人的男生起腳踢向男同學。

香港大學專業進修學院（HKU SPACE）位於九龍灣的九龍東分校發生傷人案。昨日(24日)下午2時15分，2名護理系男學生，疑因學業問題在課室口角，姓張(19歲)男生被對方推撞及起腳踢傷，涉嫌傷人的姓區(18歲)男生逃去無蹤。

警方接報到場，張男臉及背部受傷，由救護車送院治理；警員於同日晚上7時許，在荃灣區以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕區男，把他帶返警署扣留調查。

據悉，涉事2男生為同一專題報告小組的組員，張男負責撰寫講稿，他疑因早前缺席會議，導致講稿議程內容出現甩漏，令負責檢查內容的區男對此不滿，而區在課堂的小休時間，對張提出質問並指斥他不負責任，2人吵至面紅耳熱，而演變成傷人事件。事發時，有人拍下衝突片段，並上傳至社交網站。

有網民回應事件指，「告到灰衫條友甩褲。咁既(嘅)EQ做護士？」、「做親GROUP PROJECT就一定有呢啲人，咩藉口都有。」、「冇理由我出力佢有分，佢發夢扣我分？」、「簡單啲，你要做，佢就hea，你做埋佢果份，佢加分發夢就燒埋你果疊。」