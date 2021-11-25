修訂版權例業界憂濫殺　知產署：不會繞過版權持有者提檢控

被稱為「網絡23條」的版權(修訂)條例草案「翻生」，政府昨(24日)宣布重啟工作，並展開3個月公眾諮詢，有網民憂慮二次創作有機會被視為侵權。知識產權署署長黃福來今早(25日)在電台節目強調，政府絕對不會繞過版權持有人去提出檢控，因作品是否涉及侵權，最重要是版權擁有人本身有否同意、默許或者追究，若果版權持有人本身沒有反對，政府無從提出檢控。

至於網上影片創作者若使用他人作品得到廣告分紅時，日後會否存在違法風險，黃解釋相關平台現時已有設計，讓版權擁有人知道作品被使用，再作相應回應，認為已是成熟的商業運作模式。被問到翻唱歌曲批評官員是否屬評論時事的豁免範圍，黃指需要看翻唱背後的目的是否屬於豁免範圍，上一次公眾諮詢期間，有關問題並非大家擔心所在。

公眾諮詢新增3類豁免，包括戲仿、諷刺和評論時事的使用版權作品，黃指今次建議的豁免已照顧絕大部分二次創作和網上行為。對於未有訂明諷刺和戲仿的定義，他稱2013年公眾諮詢、與持份者傾談，以及在立法會法案委員會討論時，大家都認為有關範圍清楚明確，即是屬於公認文學或藝術創作手法，亦要促進市民表達自由。

民主黨資訊科技政策發言人冼卓嵐在同一節目表示，諮詢文件內並沒有就部分豁免範疇作出定義，他認為未必需要將法例「寫死」，但亦可以列出有關案例或者情景。他解釋，當局不一定要限制某些豁免內容，而是訂明在使用版權的情況下有何情況需要遵守，只要符合條件就不屬侵權，一些外國司法管轄區只需要民眾作出簡單聲明，或者引用版權持有人，就可以使用版權物料，港府可以參考。