大肆炒作智慧監獄　懲教署斥《立場新聞》失實報道

懲教署新一代「智慧監獄」大潭峽懲教所運作以來，引入多項獨創的科技及系統，打造完備的院所環境。不過，懲教署點名批評《立場新聞》借免遣返聲請人士對大潭峽懲教院所的無理指控，連日來借機大肆炒作，抹黑智慧監獄的管理模式。據悉，懲教署署長胡英明非常震怒，認為有人企圖阻止智慧監獄發展。

發展智慧監獄其中一個主要目的是要保障在囚人士人身安全及改善他們在院所內自我管理能力，但有人卻將「良心當狗肺」。一些自認「坐監專家」的人士及組織更第一時間「抽水」，企圖阻止智慧監獄發展，故胡英明今晨(25日)一聲令下，作出強硬回應，讓公眾清楚情況。

聲明指出，為保障社會治安不受破壞，懲教署現正根據相關法例於大潭峽懲教所監管干犯嚴重罪行、有治安風險、有機會潛逃或再犯罪的聲請人，確保這類人士不會對市民構成威脅。所有被羈留的聲請人必須嚴格遵守院所內秩序。對於違紀的聲請人，院所管方會即時採取紀律檢控，作出適當懲處，絕不姑息。

院所自運作以來，部分聲請人漠視紀律，作出多次違紀行為，甚至在6月20日及8月19日先後發生兩次集體違紀行為對抗管方，署方即時採取相應行動予以打擊。懲教署重申，懲教人員會繼續緊守崗位，嚴正執法，絕不容許違法違紀行為，無懼任何抹黑指控。

近年，懲教署積極發展智慧監獄管理模式，引入科技提升院所保安水平、加強管理效率、保障在囚人士的健康狀況及改善在囚人士在院所內的自我管理及更生能力。大潭峽懲教所是第一代智慧監獄，自開始運作以來，各系統運作正常，各方面亦達到預期效果，各持份者亦受惠於新模式。

對於有關媒體抹黑及妖魔化智慧監獄管理模式，誤導公眾，企圖影響懲教院所現代化的過程，署方予以嚴厲譴責。署方會按計劃繼續推展智慧監獄模式至其他懲教院所。懲教署必須強調，任何聲請人如不滿覊留期間的待遇，可以透過多個渠道申訴。署方會依法辦事，絕對不會屈服於大肆宣傳的無理指控。