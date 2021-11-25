警追查洗黑錢銀行戶口　揭3男非法放貸收取高昂周息

警方展開代號「安屏」行動打擊非法收債及洗黑錢，透過追蹤調查3個懷疑涉及洗黑錢的銀行戶口，成功搗破一個非法放貸集團，拘捕集團3名骨幹成員(26至36歲)，3人均有黑幫背景，其中2人據悉亦有案底。警方初步相信該放貸集團至少已禍及70名受害人。

東九龍總區重案組總督察莫子威指，警方經情報收集發現3個銀行戶口有洗黑錢嫌疑，其中在2017年12月至2020年2月間，每個戶口每月分別平均有超過200次存款及20次提款記錄，每次存款金額由100港元至2萬港元不等，3個戶口一共已處理逾560萬港元懷疑犯罪得益。

警方懷疑該銀行戶口由一個非法放貸集團操控，經進一步調查後於本月22至24日派員，在多處拘捕該集團3名骨幹成員，並檢獲相關銀行卡。莫指，3名被捕男子涉嫌「非法收債」及「洗黑錢」分別報稱地產經紀、洗車工及無業。

東九龍總區重案組高級督察吳嘉莉指，犯罪集團鎖定信貸紀錄不佳的市民，並利用傳銷電話，以免審批、毋須見面招徠，其中亦偽造與一間合法財務公司非常相似的網頁以魚目混珠。誘使受害人透過通訊軟件提交住址證明、身份證副本及銀行資料以申請貸款。

警方初步相信案件涉及至少70名受害人，其中一名受害者申請5千港元貸款，於扣取1,500港元手續費後，實得3,500港元貸款，惟他每7日需繳還500港元利息，並需以一筆過還取7,000港元始作清還，最終他於3個月內償還高達14,400港元，利率遠高法例許可。

警方呼籲市民切勿光顧無牌財務公司，並應轉往合法財務機構借貸，市民亦不應隨便向不明人士提供個人資料或身份證明文件，更不應借出銀行帳戶予他人作不明用途，以免被捲入洗黑錢案。