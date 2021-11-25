高齡司機恐變公路炸彈　申訴署倡收緊續駕照時體格評估

本港人口老化問題加劇，不時發生涉及長者司機的交通意外，申訴專員趙慧賢今年6月底表示，關注運輸署現時雖有建議醫生為70歲或以上駕駛執照申請人，填寫「體格檢驗證明書」時應進行體格檢查的範圍，但沒有規定醫生在事前必須為申請人進行任何指明的檢驗項目，認為有主動調查必要。趙今(25日)宣布完成相關調查，並向運輸署提出4項建議。

申訴專員公署調查發現，不少司法管轄區均有制定措施，為高齡駕駛者及職業司機訂定較嚴格的體格證明要求，甚至施加駕駛限制，以提升道路安全。雖然香港對駕駛執照申請人的體格有一定程度的要求，但「體格檢驗證明書」並無訂明註冊醫生必須為申請人進行的指定檢查項目，此外現行法例亦沒有特別為駕駛商用車輛的職業司機制訂任何體格要求。

公署表示，考慮到香港人口持續高齡化及商用車輛造成交通意外及人命傷亡的風險較高，認為運輸署應借鑑不同司法管轄區的經驗，調整對高齡駕駛者及職業司機的體格證明要求。公署提出的4項建議，包括為申領駕駛執照所需的體格證明訂明檢驗項目，並就此為醫療專業人員提供指引；為指定年齡的商用車輛司機、尤其是重型車輛司機制定體格檢驗制度及訂明較嚴格的體格要求；加強宣傳及教育以提醒駕駛人士注意個人身心健康和駕駛能力的變化；以及探討便利駕駛商用車輛的職業司機進行體格檢驗的不同途徑。