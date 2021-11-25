涉前年機場暴動案判囚　賴雲龍：事件是美國間諜Mark Simon指使

內地《環球時報》記者付國豪於前年8月在香港機場遭人禁錮和襲擊，「佔旺女村長」畢慧芬及男子賴雲龍被裁定暴動等罪罪成，分別被判囚51及63個月。他們原不服定罪及刑期，向高院申請上訴許可申請。上訴庭今(25日)開庭處理，其中賴雖然撤銷申請，但指要「稟報」法庭，稱「2019動亂」及機場暴動事件均是「美國間諜」Mark Simon指使，散庭前更高呼「我向14億中國人道歉！」。至於畢方面，她陳詞時承認犯案，但希望法庭網開一面，法官聽罷陳詞後，拒絕向她批出上訴許可申請。

2名申請人分別是賴雲龍(20歲)及畢慧芬(23歲)，他們在區域法法院被裁定於2019年8月13與14日期間，在機場一號客運大樓離境大堂G行段，參與暴動和襲擊致造成身體傷害罪成。畢另被裁定非法禁錮罪成。另外，賴於案件開審前已承認普通襲擊罪，及阻礙救護隊目執行職務。賴就所有控罪被判入獄63個月，畢則入獄51個月。

2名申請人今均沒有律師代表，畢陳詞時指，自己有輕度弱智及癲癇症，她承認當日曾非法禁錮付國豪，解釋是跟隨其他人犯案，「無諗過事件咁嚴重」。畢表示，她稱與付互不相識，現在她已明白到沒有必要令他受傷，感到十分後悔，自言「經一事長一智」，以後會想清楚才行事，希望法庭給她機會。律政司代表則回應指，畢的陳詞似乎是求情，強調原審判刑時已考慮過相關事項，刑期並非過重。

案件編號：CACC11/2021